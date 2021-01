Após perder controle de motocicleta, policial atinge camionete na Zahran

Eduardo Elias - (Foto: Agetran)

Durante a madrugada de hoje (9), um acidente envolvendo um policial civil e uma camionete na Avenida Eduardo Elias Zahran, deixou um ferido. As imagens de câmeras de segurança no local, constataram que o policial que pilotava a moto, perdeu o controle da direção e se chocou com a traseira da camionete que estava na calçada. Inicialmente os donos do veículo evadiram do local.

De acordo com as autoridades, o policial foi encaminhado ao pronto atendimento da Santa Casa, com fratura na clavícula e suspeita de fratura no tornozelo. Após a evasão, as equipes policiais fizeram vistorias nos bairros, Monte Líbano, Santa Eugênia e Rita Vieira, para conseguir contato com o dono da camionete.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), os equipamentos recolhidos para a investigação e o veículo (Mitsubishi L200 Triton), foi recolhido pela equipe do Garras.