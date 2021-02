Após morte de motorista em explosão na Capital, Polícia Civil segue investigando caso

A perícia colheu an empresa amostras das substâncias do interior do tanque do caminhão - (Foto: Divulgação)

Segue em investigação a morte ocasionada na manhã de ontem (3) na empresa Carandá Petroquímica e Serviços no Indubrasil em Campo Grande. Luiz Carlos Martins da Vida, 50, era motorista do caminhão da empresa que explodiu. Ele estava em cima do veículo quando a explosão aconteceu e chegou a ser encaminhada para a Santa Casa, mas faleceu às 12h20 de ontem.

Luiz sofreu parada cardiorrespiratória e deu entrada com queimaduras graves causadas por óleo vegetal. Por causa da explosão, o teto do veículo ficou danificado. A perícia colheu na empresa amostras das substâncias do interior do tanque do caminhão, dos galões que supostamente foram misturadas no tanque e da mangueira.

O caso segue sob investigação da 7ª Delegacia de Polícia Civil.