Após desentendimento com ex-marido, jovem de 21 anos está desaparecida há três dias

Publicação foi feita em rede social pedindo ajuda para quem souber de novas informações - (Foto: Reprodução/Facebook)

Uma mulher de 21 anos está desaparecida desde o último domingo, 1º de novembro, segundo informação publicada pelos familiares da jovem em rede social. Conforme a postagem, não há notícias sobre o paradeiro de Jéssica Paula Perez.

A jovem mora no Parque do Lageado, bairro da Capital, e teria sido vista pela última vez em um bar próximo à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). No lugar, há a suspeita de que ela tivesse discutido com o ex-marido e deixado o estabelecimento. Os celulares de Jéssica e do homem estariam desligados.

A Polícia Civil já está ciente do ocorrido com o registro do desaparecimento. Os parentes e amigos pedem para aqueles que tiverem qualquer informação nova acionar à polícia.