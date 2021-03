Alegando ter depressão e crises de ansiedades, pichador de Maracaju é identificado por PM

O veículo foi encaminhado ao pátio do Ciretran por estar com CRLV vencida - (Foto: Divulgação)

Na tarde da última sexta-feira (26), um homem, 31, foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, a 141 km de Campo Grande, após ser pego em flagrante com diversos itens de pichações.

O dono do veículo e dos produtos relatou ser o responsável pelas pichações ocorridas em diversos muros de bairros da cidade, com as palavras: "CBVR", que significa "Casa Branca Verdade Rua". Ele ainda alegou estar passando por problemas de depressão e ansiedade e constantemente tem crises.

O veículo foi encaminhado ao pátio do Ciretran por estar com CRLV vencida, e o condutor portava Carteira Nacional de Habilitação vencida desde setembro de 2018.