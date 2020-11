Instituições sociais recebem brinquedos produzidos por reeducandos do projeto "Além dos Muros"

Brinquedos - (Foto: Governo do Estado de MS)

Com iniciativa da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e apoio de empresas parceiras, crianças atendidas por instituições sociais da capital foram contempladas com centenas de brinquedos lúdicos e pedagógicos.

A ação integra o projeto “Além dos Muros”, idealizado e desenvolvido pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen e a Divisão de Trabalho Prisional, e conta com o apoio de empresários e colaboradores.

Desta vez, a parceria foi realizada com a empresa IOB, de Santa Catarina, e a Euro Sports, de São Paulo. Ao todo, foram entregues 320 brinquedos, entre peças em madeira e bolas esportivas, além de 50 roupas íntimas infantis produzidas por reeducandos com retalhos de tecido da oficina de costura do Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho” (EPJFC).

A doação beneficiou a Escolinha da Tia More, no Jardim Canguru, e a Escolinha da Misericórdia, do Instituto Misericordes Sicut Pater, no bairro Parque do Sol, próximo à cidade de Deus, levando solidariedade e acolhimento a crianças e adolescentes carentes.

Os brinquedos pedagógicos em madeira foram produzidos em presídios de Santa Catarina e doados pela empresa IOB, a qual possui contrato com a agência penitenciária na fabricação de prendedores de roupa dentro de unidades penais de Mato Grosso do Sul. Já as bolas doadas pela empresa Euro Sports foram confeccionadas por reeducandos, durante o período de experiência na fabricação de bolas no Estado.

Iniciado há dois anos, o “Além dos Muros” une o trabalho prisional em benefício da sociedade em situação de vulnerabilidade e já beneficiou quatro entidades filantrópicas que atendem crianças e adolescentes carentes, em Campo Grande e Dourados.

Contribuindo com mais de 30 famílias, o Instituto Misericordes Sicut Pater realiza a assistência, orientação e suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade. Dentre as atividades estão palestras, atividades pedagógicas, artísticas e esportivas. Com a chegada da pandemia, as atividades presenciais foram suspensas, mas estão sendo realizadas doações de legumes e cestas básicas às famílias atendidas.

Conforme a vice-presidente, Delair Urias Coelho, as doações que a Agepen realiza são carregadas de um significado muito importante, principalmente em relação à confecção dos detentos. “Isso nos alegra em muito pelo nosso compromisso de vivenciar a misericórdia e nos sentimos, de certa forma, unidos ao sofrimento das pessoas que estão encarceradas, então para nós é uma satisfação muito grande e vai além do valor material, é realmente muito significativo”, revelou Delair.

Outra instituição beneficiada foi a Escolinha da Tia More, no Jardim Canguru, na capital. A instituição atende diariamente 65 crianças, de 3 a 15 anos. Para a fundadora, Edileuza Luiz, os brinquedos recebidos atenderam não só as crianças, como também, realizou o sonho de um menino de 10 anos de outra comunidade, ao ganhar uma bola de futebol.

“Para as crianças, esses presentes são fundamentais, somos muito gratos a todos os servidores e colaboradores que atuam nesse projeto da Agepen, que vem nos acompanhando há algum tempo e tem contribuído muito com nossas atividades desenvolvidas aqui na escolinha”, afirmou Edileuza.

Conforme a chefe da Divisão de Trabalho Prisional da Agepen, Elaine Cecci, esse tipo de ação além de impactar positivamente as comunidades economicamente vulneráveis, também permite divulgar o potencial de produção por meio da mão de obra carcerária. "Temos muito a agradecer aos diretores das unidades penais e empresários parceiros que acolhem a proposta de maneira muito solidária", enfatizou Elaine.