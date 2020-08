Agepen frustra plano de fuga em Estabelecimento Penal de Bataguassu

Identificaram durante incursão nas galerias do Estabelecimento Penal de Bataguassu (EPB) - ( Foto: Divulgação/ Agepen)

Na última sexta-feira (21), policiais penais da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS), identificaram durante incursão nas galerias do Estabelecimento Penal de Bataguassu (EPB), que uma das paredes estava sendo perfurada.

Os profissionais conseguiram encontrar os equipamentos improvisados utilizados na escavação, bem como dois sacos com os pedaços da parede escondidos no banheiro da cela, além de materiais proibidos no ralo.

Segundo o diretor-presidente da Agepen, em exercício, Acir Rodrigues, o sucesso da ação no presídio de Bataguassu demonstra o comprometimento dos policiais penais com o exercício da função, tão essencial para a segurança pública.

Sete internos envolvidos no plano de fuga foram identificados e transferidos da unidade prisional.