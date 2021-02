Agentes penitenciários realizam apreensão recorde de drogas em Presídio de Três Lagoas

As drogas foram apreendidas - (Foto: Divulgação)

Uma apreensão recorde foi registrada na Penitenciária de Três Lagoas, a 326 km de Campo Grande, nesta terça-feira (16).

Servidores penitenciários, com apoio de policiais militares, interceptaram mais de oito kg de cocaína e maconha arremessadas nos gramados da unidade prisional. Segundo a direção do presídio, o volume é a maior apreensão registrada no local de uma única vez em arremessos.

Os servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) conseguiram antecipar a ação apreendendo cerca de 7,4 kg de maconha distribuídos em tabletes, 945 gramas de cocaína, além de três celulares. Os ilícitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registro de ocorrência e providências cabíveis.