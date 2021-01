Agente penitenciário feito de refém é liberado sem ferimentos nesta madrugada

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) também esteve no estabelecimento Penal, assumindo as negociações por volta das 22h - (Foto: Antonio Coca/Ponta Porã News)

O agente penitenciário feito de refém na tarde de ontem (1º) na Unidade Penal Ricardo Brandão em Ponta Porã, a 258 km de Campo Grande, foi liberado por volta das 2h45 de hoje (2). Ele havia sido feito de refém por três detentos que estavam em uma cela disciplinar. O servidor foi liberado sem ferimentos físicos após uma intensão negociação de dez horas e meia.

Conforme uma nota divulgada pelo Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), os detentos e outros quatro que também estavam envolvidos foram transferidos para um presídio em Campo Grande e vão responder administrativamente e criminalmente pelo ocorrido.

Tudo começou às 16h de sexta-feira, quando o agente penitenciário foi feito refém por três internos que o renderam e o puxaram para dentro de uma das celas disciplinares; outros quatro internos que também dividiam a cela, mas no momento permaneceram no solário também estavam envolvidos. Foi uma situação isolada e que não teve adesão do restante da massa carcerária, não configurando rebelião.

O interno que liderou o grupo solicitava transferência para Santa Catarina e os demais maior atenção nos processos judiciais. Segundo eles, a intenção dessa ação era chamar a atenção da mídia e da Justiça.

Logo que a situação foi instalada, o presídio recebeu reforço na segurança com a presença de mais agentes penitenciários que se deslocaram até o local, assim como policiais militares da cidade.

Também participaram do reforço policiais do Batalhão de Choque, Departamento de Operações de Fonteira, Polícia Civil e Comando de Operações Penitenciárias. O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) também esteve no estabelecimento Penal, assumindo as negociações por volta das 22h. A Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário acompanhou o caso.