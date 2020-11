Advogado é suspeito de estuprar adolescentes com o consenso dos familiares

A delegada Joilce Silveira Ramos responsável pelo caso - (Foto: Reprodução/O Pantaneiro)

Um esquema de pedofilia foi desarticulado em Anastácio, a 122 km de Campo Grande, e na operação desencadeada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e Polícia Militar, sete pessoas foram presas no município.

Entre os envolvidos estão um advogado suspeito de abusar das menores e familiares que permitiam o crime, em troca ganhavam dinheiro. Conforme a delegada Joilce Ramos Silveira, o autor fazia ‘programas’ com as menores e pagava aos familiares delas.

Conforme apurado, o caso vinha sendo investigado há meses e, ontem (24), a delegada, em momento de folga, avistou o suspeito transitando de caminhonete e acionou reforço para fazer uma abordagem. O homem estava com três adolescentes no veículo, de 11, 12 e 15 anos.

As meninas e o homem consumiam bebidas alcoólicas no ato da abordagem. Com ele havia remédios estimulantes sexuais e embalagens de camisinhas. Questionado, disse que levaria as meninas para lanchar com autorização dos pais. No entanto, ele seguia sentido saída de Anastácio, onde estão localizados motéis que costumava visitar.

Ainda conforme a delegada, o pagamento pelos abusos eram feitos ao avô das meninas que, por sua vez repassava aos pais. Os responsáveis das garotas, bem como o advogado foram conduzidos à DAM e respondem criminalmente. Foram apreendidos celulares e dinheiro. As investigações continua. Com informações do portal O Pantaneiro.