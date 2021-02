Adolescente é alvejada em tiroteio em Sidrolândia

Além de Pâmela, outros três jovens também foram alvejados - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A madrugada de ontem (14) foi violenta em Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande. A jovem Pâmera Silveira Santunino, 17, foi assassinada a tiros. Além de Pâmela, outros três jovens também foram alvejados.

Segundo o portal de notícias Noticidade, no acionamento da Polícia Militar, os agentes foram solicitados para comparecer no Bairro São Bento onde uma pessoa havia sido baleada. No caminho encontraram um rapaz de 23 anos conduzindo um veículo e afirmando que levou um tiro e que havia um veículo Gol vermelho no local de onde poderia estar o autor do disparo.

Eles acompanharam o jovem até o socorro e ao chegar ao hospital o carro na contramão com a porta aberta. Dentro do veículo, a jovem estava morta dentro do Gol com perfurações de munição na cabeça. Ela estava acompanhada de outro rapaz de 22 anos que também foi alvejado e ficou internado no hospital.

Um adolescente já teria confessado ser o autor dos disparos contra o Gol onde estava Pâmela. A discussão teria começado na Avenida Dorvalino dos Santos. A Polícia Civil não descarta nenhuma versão e segue investigando o caso.