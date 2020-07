Adepol toma posse em Conselho Estadual de Segurança

A presidente da Adepol-MS, delegada Regina Márcia Rodrigues, e o vice-presidente, delegado Pedro Espindola de Camargo - (Foto: Reprodução)

Representando a Polícia Civil na luta por melhores políticas públicas, a presidente da Adepol-MS, delegada Regina Márcia Rodrigues, e o vice-presidente, delegado Pedro Espindola de Camargo, tomaram posse ontem (29) no Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Conesp MS) para o biênio 2020-2022. A Adepol foi eleita em abril deste ano como uma das entidades integrantes do Conselho.

A primeira reunião para compor o Conselho e dar posse aos membros foi realizada por videoconferência e presidida pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira. Também participaram do encontro o Delegado Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, o Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil, Adriano Garcia Geraldo, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correa Riedel, a Secretária de Estado de Direitos Humanos Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, entre outras autoridades.

"Estamos muito felizes em representar a Polícia Civil e os profissionais da segurança pública no Conesp e vamos lutar para garantir políticas públicas relevantes nas áreas de segurança pública e defesa social", afirmou Regina Márcia Rodrigues.

Conesp - Criado por meio da Lei nº 5.403, de 27 de setembro de 2019, o Conesp é um órgão colegiado de natureza consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social. A finalidade é apoiar os órgãos e entidades estaduais na formulação, implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas nas áreas de segurança pública e defesa social.