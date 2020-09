Um ano após assassinato, 'Palhaço Sabiá' é condenado a 17 anos por matar ex-namorada

O crime aconteceu no bairro Caiobá em Campo Grande - (Foto: Reprodução)

Em julgamento realizado nesta quinta-feira (17), na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, o acusado de assassinar a ex-namorada, Silvana Pereira, 42, na Capital, Jesus Ajala dos Santos, mais conhecido como "Palhaço Sabiá", foi condenado a 17 anos de reclusão e 10 dias multa por feminicídio e ocultação de cadáver, em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia, no dia 9 de janeiro de 2019, por volta das 14h, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, Sabiá matou a vítima e ocultou o cadáver.

O acusado teria efetuado golpes de arma branca na região do tórax da mulher, o que resultou em sua morte. Ele não aceitava o término do relacionamento nem o fato de a vítima estar se relacionando com outra pessoa.

O Conselho de Sentença condenou o réu por homicídio qualificado, por motivo torpe e feminicídio em situação de violência doméstica e familiar, cuja pena foi fixada pelo juiz titular da vara, Carlos Alberto Garcete de Almeida, em 16 anos de reclusão.

Além disso, o magistrado fixou a pena de 1 de reclusão e pagamento de 10 dias-multa pelo crime de ocultação de cadáver, o que totaliza 17 anos de reclusão e 10 dias multa.

Esta foi a primeira sessão de julgamento realizada pela 1ª Vara do Tribunal do Júri após o período de interrupção dos trabalhos, em consequência da pandemia. O julgamento foi realizado sem a presença de público, como medidas de biossegurança adotadas pelo juízo da vara.