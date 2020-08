Açougue é assaltado pela primeira vez em seis anos no Parati

Durante toda a ação o bandido que estava sem máscara ordenou que os funcionários não olhassem para ele - (Foto: Reprodução/Imagens de segurança)

Funcionários de um açougue passaram por momentos de tensão na noite de ontem (4) no bairro Parati em Campo Grande. Um rapaz rendeu o proprietário do estabelecimento, sua filha e mais dois funcionários e levou dinheiro e celulares das vítimas. É a primeira vez que o local é assaltado.

Conforme o boletim de ocorrência, o empresário viu quando um carro passou em frente ao local, com mais uma pessoa além do motorista, e parou nas proximidades. A pessoa que estava no banco de passageiro, foi em direção contrária ao açougue e voltou em seguida.

O criminoso entrou no comércio e com uma arma de fogo anunciou o assalto. Primeiro ele rendeu a filha do comerciante e roubou dinheiro do caixa. Depois, mandou o dono do açougue entregar dinheiro, mas como só tinha trocado, não levou nada.

Durante toda a ação o bandido que estava sem máscara ordenou que os funcionários não olhassem para ele.