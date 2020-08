Acidente deixa nove pessoas feridas na BR-060, entre Sidrolândia e Nioaque

Vítimas de acidente no hospital Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia. - (Foto: Reprodução/Marco Tomé/Região News)

Acidente na altura do km 498, na BR-060, em Sidrolândia, a 64 km de Campo Grande, envolveu 3 veículos e deixou nove pessoas feridas, entre elas um bebê de 2 meses. Além disto, outras duas crianças de 3 e 5 anos eram transportadas sem cintos de segurança e também ficaram feridas. O fato ocorreu na noite dessa segunda-feira (3), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A primeira colisão foi entre uma caminhonete e um caminhão, atingido na lateral após a caminhonete invadir a pista contrária, ainda conforme a polícia. Com o impacto, a caminhonete colidiu frontalmente com um carro esportivo. No caminhão ninguém se feriu. Na caminhonete, o passageiro teve ferimentos leves e o motorista ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado com ferimentos graves.

Já no carro havia sete ocupantes, incluindo as vítimas pequenas, o motorista, a mãe delas e duas adolescentes, de 15 e 19 anos. Todos ficaram feridos.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa e aguarda retorno sobre o estado de saúde das vítimas. No local, foram encaminhados uma jovem de 19 anos, o motorista do carro, de 29 anos, o bebe de dois meses, a menina de 5 anos e o menino de 3 anos.

No hospital de Sidrolândia, permaneceram internadas, em estado de saúde estável, uma jovem de 26 anos, o motorista da caminhonete de 20 anos, já que este ficou preso às ferragens, além de uma adolescente de 15 anos.