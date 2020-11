Acidente entre ônibus e caminhão na Bioceânica deixa um morto

Foi na noite de domingo (15), nas proximidades do povoado de Yacucis, distante cerca de 100 km de Puerto Suárez, cidade que faz fronteira com Corumbá, na estrada Bioceânica - (Foto: Reprodução)

Colisão entre um ônibus de viagem, da empresa boliviana de transporte de passageiros 23 de Marzo, e um caminhão carregado com postes, deixou uma pessoa morta e outras feridas.

Foi na noite de domingo (15), nas proximidades do povoado de Yacucis, distante cerca de 100 km de Puerto Suárez, cidade que faz fronteira com Corumbá, na estrada Bioceânica. O coletivo seguia em direção a Santa Cruz de La Sierra.

As causas do acidente são desconhecidas, mas conforme o jornal El Deber, que entrou em contato com a direção do hospital San Juan de Diós, em Puerto Suárez, ambulâncias foram enviadas para resgatar feridos. Um rapaz que dava apoio ao ônibus durante as viagens, morreu.

Não foi informado se entre os passageiros haviam brasileiros. Com informações do Diário Corumbaense.