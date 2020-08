Acadepol divulga resultado de cursos realizados por escrivães e investigadores em formação

A Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol/MS), divulgou nesta sexta-feira (28), edital com o resultado dos cursos realizados pelos 260 novos policiais civis que estão em formação em Mato Grosso do Sul - (Foto: SECOM GOV MS)

A Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol/MS), divulgou nesta sexta-feira (28), edital com o resultado dos cursos realizados pelos 260 novos policiais civis que estão em formação em Mato Grosso do Sul.

Conforme o edital que está publicado a partir da página 106 do Diário Oficial do Estado de hoje, os cursos foram realizados através do Sistema de Ensino à Distância (EAD) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), dentro do curso de formação policial para as funções de escrivão e investigador de Polícia Judiciária, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Para acessar o edital assinado pelo diretor da Acadepol, delegado Devair Aparecido Francisco, clique aqui.

Novos Policiais

Os 260 novos policiais civis foram convocados para o curso de formação no mês de janeiro, após três anos de disputa judicial. O certame realizado em 2017 havia sido suspenso pela Justiça após contestação da prova prática de digitação. Depois de longo processo, o Judiciário autorizou a retomada do processo para contratação dos agentes da Polícia Civil, para o quadro de pessoal permanente da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Por conta da pandemia de coronavírus que assola o mundo, o curso de formação chegou a ser temporariamente suspenso, como medida alternativa, e o Governo do Estado, Sejusp e Polícia Civil decidiram iniciar o curso neste segundo semestre, com as disciplinas teóricas sendo ministradas em ambiente EAD, por meio de parceira com a Senasp.

Atualmente os novos policiais civis estão realizando estágios supervisionados em unidades da Polícia Civil de Campo Grande, que também integra o curso de formação.