Policial que morreu em acidente de trânsito estava lotado na PM há seis anos

Luciano era muito querido por colegas e amigos - (Foto: Divulgação)

A morte do policial militar Luciano Abel de Carvalho Nunes, 29, que morreu em acidente envolvendo carro e a motocicleta que pilotava na manhã de hoje (19), no bairro Cidade Jardim em Campo Grande estava lotado na Polícia Militar de MS (PMMS) há seis anos e um mês.

Luciano ingressou na PMMS em 22 de setembro de 2014 e atualmente estava lotado no Batalhão da Polícia Militar de Guarda e Escolta.

O policial seguia em uma motocicleta, quando foi atingido pelo automóvel. Após o acidente, o motorista tentou fugir, mas foi alcançado. Ele estava alcoolizado e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2015. Luciano morreu na hora. Já o motorista foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.

A mãe de Luciano esteve em frente à 3ª Delegacia de Polícia Civil, pedindo para ver o homem que prestou sem ajudar. “Eu tenho certeza que se meu filho tivesse passado no local e visse esse cidadão no chão, o meu filho iria ajudar ele. Por que ele estava na defesa, só isso. Eu queria ver ele, falar com ele”, disse a mãe aos prantos.

Por meio de nota, a PMMS expressou “condolências aos amigos e familiares do Soldado Luciano, rogando a Deus que os conforte neste momento difícil”.

Lei Seca - Com quase mil testes de embriaguez aplicados durante operações de Lei Seca realizadas em Campo Grande no último fim de semana, 37 pessoas irão responder pela mistura álcool e direção. No entanto, com todas as medidas para coibir a prática, crimes de trânsito continuam chocando pela perda de vidas

O chefe da Fiscalização do Detran-MS, Otílio Rubem Ajala Junior, lamenta que mesmo diante de todos os esforços somados para tirar das ruas os condutores infratores da Lei Seca, casos como esse ainda ocorram.

“Mais uma vida que foi ceifada em acidente de trânsito envolvendo motorista embriagado e com um agravante: sem CNH. Isso demonstra claramente a importância de se cumprir o processo para a habilitação”, afirmou.

Segundo informações oficiais, o causador do acidente era habilitado apenas na categoria A, para motos e estava com a CNH vencida desde 2015.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, também lamenta o ocorrido. “Nossos agentes, conjunto com as demais forças, estão constantemente nas ruas da Capital com o intuito de preservar vidas e reduzir os casos de acidentes graves. Passamos um fim de semana trabalhando incansavelmente para atingir esse objetivo e hoje acordamos com uma notícia triste como essa morte”, afirmou.

As ações do fim de semana foram realizadas em conjunto com o BPMTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito). Foram 954 testes aplicados dos quais, apenas três condutores embriagados foram detectados pelo etilômetro. Um deles foi levado para a delegacia por crime de trânsito por ultrapassar o limite considerado administrativo.