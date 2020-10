PRF aprende 30 kg de maconha em Ivinhema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 30,7 Kg de cocaína neste domingo (18), em Ivinhema - (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 30,7 Kg de cocaína neste domingo (18), em Ivinhema, a 306 km de Campo Grande.

A droga foi localizada em um fundo falso no painel do veículo I/Kia Picanto, de placas do Paraná, conduzido por um homem de 43 anos, que foi abordado por policiais rodoviários federais no km 145 da BR-376.

O suspeito disse que deixou o veículo dele neste sábado (17) perto de um shopping na cidade de Dourados, para ser carregado com a droga, e que receberia dez mil reais para transportar o ilícito até Londrina (PR).

Ao todo, foram apreendidos 30,7 Kg de cocaína.

A droga, o veículo e o preso foram encaminhados para a Polícia Civil de Ivinhema.