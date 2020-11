Worshop sobre o eSocial acontece nesta quarta-feira

Ao todo, serão quatro subtemas que impactam no serviço público

A Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM estará transmitindo o Workshop “Entendendo o eSocial para Órgãos Públicos” nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, no horário das 8h às 17h (em Mato Grosso do Sul). O evento contará com membros do Ministério da Economia e de outros órgãos.

Considerado tema de relevância, além da adesão obrigatória ao eSocial para todos os Entes Públicos da administração direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e municípios, o Workshop é destinado a todos os servidores que atuam nos setores de recursos humanos, contábil, financeiro, jurídico e de outras áreas de interesse.

Vão estar presentes, o secretário de previdência Narlon Gutierre Nogueira, o coordenador geral de governo digital trabalhista João Paulo Ferreira Machado e o subsecretário dos RPPS Alex Albert Rodrigues, ambos do Ministério da Economia. Altemir Linhares de Melo, coordenador-geral de fiscalização da Receita Federal do Brasil, e João Figueiredo, presidente da ABIPEM, também participam. O evento conta com outras personalidades.

Das 8h às 9h, ocorre a abertura com o subtema tema “A Importância do eSocial”; a partir das 9:15 até o horário do almoço, a conversa é sobre “Contextualização do eSocial e seus eventos”. No período vespertino, das 14h às 15:45h, será abordado a “Contextualização do eSocial e seus eventos e a Qualificação Cadastral”; e no encerramento, às 16h, o assunto é “Eventos de SST para Órgãos Públicos e os impactos do eSocial como ganho para administração pública e para os RPPS”.

As transmissões serão realizadas nos perfis oficiais da ABIPEM no YouTube, FaceBook e Twitter, bem como através da TVABIPEM.

Davi Nunes Souza, SAD