Vote na canção preferida do Festival de Música Nacional FM 2020

Chegou a hora de escolher a música preferida do Festival de Música Nacional FM 2020! Conheça as 50 músicas selecionadas pela comissão julgadora para votação popular no site do Festival até Clique aqui, ouça as canções, e vote.

A música mais votada pelo público já estará na final e vai se juntar a outras 11 escolhidas pelos jurados. Na última fase, de 13 a , o público vai votar na preferida. A Nacional FM apresentará as finalistas na programação durante o mesmo período. A vencedora será definida pela soma dos votos online da fase e da final.

Músicas selecionadas

O gerente de Produção e Programação da Rádio Nacional, Carlos Senna, falou sobre o alto nível de qualidade musical deste ano. Ele destacou ainda o aumento do número de músicas instrumentais inscritas e a participação de novos artistas pela primeira vez. Esta edição bateu o recorde de inscrições.

“Todos esses fatores dificultaram bastante o processo de seleção dessas 50 primeiras músicas classificadas para a votação pela internet e a execução na programação da rádio”, reforçou Senna.

A cantora e compositora Cris Pereira, uma das juradas convidadas do festival, explicou que a seleção para a fase avaliou a qualidade técnica das músicas. Os jurados também procuraram preservar a variedade musical, com os diferentes estilos selecionados, entre eles samba, MPB e rock.

“A gente trabalhou bastante para poder chegar a uma lista justa e que fosse representativa dessa nossa diversidade, que é tão brasileira”, contou Cris.

O número recorde de inscrições, 319 concorrentes, chama a atenção neste período de pandemia. Cris reforçou a importância do Festival nesse contexto por oferecer mais um espaço para impulsionar e fortalecer a carreira dos artistas.

Categorias premiadas no festival

Além do prêmio de Música Mais Votada pela Internet, a competição conta com mais sete categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Torcida Mais Animada no Show da Final.

Todo ano os finalistas se apresentam no Show da Final, previsto para os dias 28 e . Devido à pandemia de covid-19, as datas e os detalhes ainda serão confirmados.

Festival com tradição

Realizado desde 2009, o Festival de Música Nacional FM fortalece a música e os artistas brasilienses. O Show da Final é realizado desde 2015 no Teatro da Caixa Cultural.

No ar desde 1976, a Nacional FM (96,1 MHz) foi a primeira emissora FM de Brasília e traz na programação música brasileira e notícias. O sinal da emissora também está na internet, pelo site das Rádios EBC e pelo aplicativo Rádios EBC para ioS e Android.