Voltado a prefeitos eleitos, evento sobre gestão com eficiência será realizado dia 14 na Capital

Após as Eleições de 2020, agora os prefeitos e prefeitas eleitos em Mato Grosso do Sul devem se preparar para realizar um mandato eficiente. Neste sentido, no dia 14 de dezembro, a partir de 8 horas, ocorrerá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo o encontro “E Agora, Prefeito (a)?”, destinada aos gestores interessados em conhecer soluções para uma transição e gestão com eficiência.



O evento será realizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado, Sebrae/MS, e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A organização é por conta da Escola do Legislativo e Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). Além das instituições, a programação prevê a participação de representantes da Rede de Controle da Gestão Pública de MS.



Ao longo do dia, o encontro contará com a realização de painéis com temas relacionados à Gestão eficiente; Modelos de Gestão - Casos de Sucesso e a relação entre os poderes Executivo e Legislativo; Órgãos de Controle e a relação com os municípios, entre outros.



Segundo o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS e presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, a proposta é estreitar o relacionamento com os chefes dos Executivos Municipais, para que se comprometam com uma boa gestão e com pautas ligadas ao desenvolvimento econômico local.



“Mostraremos aos eleitos como fazer uma boa gestão a partir de parcerias com a iniciativa privada e o Sistema S. Nossa proposta é estimular as iniciativas que fortaleçam o mercado local, onde estão as micro e pequenas empresas. Destacamos que a inclusão dos pequenos negócios na pauta do gestor público fomenta a dinamização da economia”, destaca o presidente Sérgio Longen.



Para a diretora-presidente da Fapec, Nilde Brun, considerando o curto tempo de gestão das prefeituras, o Poder Público precisa ter parceiros e alternativas que possam auxiliá-los no dia a dia. “A estrutura administrativa e operacional da Fapec permite atuar com agilidade, legalidade, transparência, flexibilidade e competência para o estabelecimento dessas parcerias, contribuindo para uma maior integração entre a universidade, a comunidade e o Poder Público”.



“Numa Democracia, a harmonia entre os poderes é fundamental, nós na Assembleia Legislativa estamos comprometidos institucionalmente com um Estado mais eficaz, transparente e competente. Iniciativas como esse seminário respondem anseios da sociedade por gestões reconhecidamente mais eficientes, eficazes e que ofereçam ao cidadão e cidadã políticas públicas que resultem na melhoria da qualidade de vida”, afirma o deputado Paulo Corrêa, presidente da ALMS.



INSCRIÇÕES



A inscrição é gratuita e pode ser feita no dia do evento. O encontro ocorrerá de acordo com as medidas protetivas prevista nos planos de biossegurança, que prevê, entre outras regras, ocupação reduzida do espaço e distanciamento para evitar contágio e a proliferação do novo coronavírus.



SERVIÇO:



Evento: E agora, prefeito (a)?

Data: 14/12/2020

Horário: 8h às 16h

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo - localizado na Avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes, em Campo Grande.