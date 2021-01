VIVA HAUS lança em Campo Grande apartamentos de alto padrão de qualidade a partir de R$ 199 mil

O apartamento é lançamento em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Já pensou em morar em um condomínio residencial de alto padrão de qualidade em Campo Grande, mas com apartamentos a partir de R$ 199 mil, acessível a quase todos os orçamentos? Então se prepare, pois a construtora VIVA HAUS, lançou seu primeiro empreendimento na Capital Morena.



O Aquarela Condomínio Clube será construído na Avenida Ministro João Arinos, no bairro Vivendas do Parque, e oferece toda a comodidade para os moradores, com salão de festas, salão gourmet, salão de jogos, piscina adulta e infantil, playground, espaço de churrasqueiras, bosque com pomar, academias, pista de corrida, quadras poliesportiva e de areia, espaço pet, redário, espaço zen, entre outros.



"Queremos mostrar que é possível ter um espaço bonito, com conforto, qualidade, segurança e lazer, sem precisar investir muito. Ser barato e acessível não significa que precisa ter baixa qualidade. A Construtora Viva Haus chegou em Campo Grande para mostrar que as famílias podem unir o alto padrão de qualidade com um preço justo. É uma ótima opção para uma moradia dos sonhos, em qualquer etapa da vida", explica o diretor Rodolfo Luiz Holsback.

O apartamento tem um design arrojado e bem moderno

Os apartamentos, com plantas de 1, 2 e 3 quartos, têm design moderno, alta qualidade no acabamento, todos com sacada com churrasqueira e ambientes que classificam o condomínio como completo. A fachada moderna segue uma tendência de referências do mercado imobiliário, com guarda-corpo em vidro, além de sistema de segurança completo, com circuito fechado de tv, cerca elétrica com alarme e guarita de segurança com portaria 24h. A acessibilidade também é uma preocupação da construtora, que pensou em uma infraestrutura e plantas de apartamentos adaptados para atender moradores com deficiência.



A localização do empreendimento também é um diferencial para quem procura investir em qualidade de vida e fugir do trânsito, já que fica a 6 minutos da Avenida Afonso Pena e 4 minutos do Parque dos Poderes. Além de ser 12 minutos dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês.



Serviço