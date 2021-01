Visitas são suspensas temporariamente em mais duas unidades penais

Estabelecimento Penal de Bataguassu - (Foto: Divulgação)

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) suspendeu por 15 dias as visitas nas unidades penais de Ivinhema e Bataguassu. Portaria com a suspensão temporária foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (8).

A medida atende a solicitação das direções das unidades penais, bem como orientação de autoridades sanitárias, diante das necessária adoção de medidas de prevenção, diante do aumento do número de registros de infectados pelo novo coronavírus (Covid-19), nos municípios.

Conforme a publicação, a iniciativa tem em vista a vulnerabilidade da população carcerária, pelas características arquitetônicas das unidades prisionais, além de considerar o alto índice de ocupação dos leitos especializados no tratamento da Covid-19 na região.

Com mais esses dois estabelecimentos prisionais, agora são seis presídios de Mato Grosso do Sul com as visitas suspensas temporariamente. Os encontros presenciais já estavam interrompidos nas penitenciárias de Amambai, Naviraí e Nova Andradina e no presídio masculino de Ponta Porã.

As visitas virtuais, por meio de vídeo conferência, permanecem sendo oferecidas como alternativa nestes locais.

A portaria pode ser conferida na página 59 do DOE .