Virada Sustentável promove intervenções sobre descarte de resíduos

Ao longo desta semana, o evento Virada Sustentável promove uma série de intervenções na capital paulista para chamar a atenção sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Parte da programação também acontecerá online neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus.

Os ODS são uma agenda assinada por 190 países, no âmbito da Organização das Nações Unidas, que busca pautar ações de governos e da sociedade civil em prol da erradicação da pobreza, redução da desigualdade e proteção do meio ambiente.

Até 16 de outubro, seis estações de metrô vão receber pontos de coleta de aparelhos eletroeletrônicos e pilhas como parte da campanha Eletrônico Não é Lixo. A ação ocorre nas estações Vila Prudente, Clínicas, Barra Funda, Sé, Tucuruvi e Jabaquara, abrangendo as linhas Verde, Azul e Vermelha.

De 10 a 12 de outubro, a Vj Elka fará projeções com diversas técnicas no Edifício Anchieta, na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. As animações que combinam estêncil,‌ ‌motion‌ ‌design‌ ‌e‌ ‌lettering,‌ ‌e‌ ‌mapping‌ ‌3D, fazem referência à economia circular e à necessidade de reaproveitamento de materiais.

Na página da Virada Sustentável na internet, o artista Peri Pane vai passar sete dias usando uma capa de plástico transparente com 43 bolsos, onde deixará todos os resíduos descartáveis produzidos ao longo da semana.