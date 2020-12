Vinte e seis são homenageados com o Mérito de Assistência Social Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro

Ao todo foram 26 personalidades com a honraria, nas três categorias - (Foto: Divulgação/PMCG)

Com poucos assentos ocupados no plenário da Câmara Municipal, medida que se somou a outras para garantia da biossegurança, a Lei que institui o Mérito de Assistência Social Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro, como parte do calendário oficial de eventos e de programações de Campo Grande, recebeu a assinatura do prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSDB), na noite dessa quinta-feira (17).

O ato, fez parte do evento promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que homenageou personalidades com a honraria. A cerimônia é realizada a cada dois anos no mês de dezembro, em alusão ao Dia Nacional da Assistência Social, celebrado no dia 7 de dezembro.

“O objetivo é homenagear as pessoas que atuam em ações que visam a melhoria da qualidade de vida da população, bem como os usuários beneficiários e os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”, explicou a presidente do conselho, Gyselle Tannous.

São três categorias: Categoria Persona SUAS, Categoria Exemplo de Vida e Superação e Categoria Trabalhador (a) do SUAS. E ao todo foram 26 personalidades com a honraria, nas três categorias.

Sabemos da importância do trabalho desenvolvido pela categoria. Por isso fazemos questão de dedicar essa valorização. Continuaremos trabalhando para que as atividades da Assistência Social cheguem a um número, cada vez maior, de pessoas”, declarou o prefeito, Marquinhos Trad.

Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro, que dá nome a comenda, atuou na Prefeitura Municipal de Campo Grande como psicóloga efetiva desde o ano de 1986, na Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social. Coordenou unidades da Secretaria e trabalhou como gestora do Núcleo de Desenvolvimento Humano-SAS, desenvolvendo ações voltadas à saúde e qualidade de vida do trabalhador.

“Minha mãe nunca mediu esforços na luta pelos direitos e qualidade de vida das pessoas. Para mim, é maravilhoso ver que a dedicação dela será sempre lembrada”, declarou emocionada a filha de Eneida, Maíra Ribeiro.

Leatrice de Castro Maia foi uma das homenageadas. Funcionária pública concursada e ajunta do Fórum Estadual de Assistência Social, ela se comoveu com a homenagem. “Eu me senti muito honrada, essa valorização nos motiva a continuar trabalhando em prol da defesa da garantia dos direitos da nossa população. Eu estendo esse respeito e reconhecimento a todos os trabalhadores do SUAS”, declarou Leatrice.

Nesse ano em que comemoramos os 15 anos do Sistema Único de Assistência Social, foi declarada prioritária, e seus trabalhadores, imprescindíveis para fortalecer a fileira de outras profissões e profissionais no atendimento e manutenção da proteção social, necessária ao fortalecimento dos vulneráveis para resistirem à pandemia