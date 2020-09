Viagens intermunicipais voltam a funcionar em Corumbá

Empresas divulgaram a retomada gradual das viagens, com ajustes nos horários - (Foto: Divulgação)

Com o anúncio da reabertura do terminal rodoviário pela Prefeitura de Corumbá, linhas intermunicipais de passageiros com partida ou chegada no município voltaram a operar já a partir de ontem (1º). Empresas divulgaram a retomada gradual das viagens, com ajustes nos horários.

As transportadoras e operador autônomo precisam seguir as normas de biossegurança determinadas pela administração municipal. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos - Agepan reforça a importância de observar os cuidados com a lotação máxima para permitir o distanciamento social, frequência e horários permitidos.

Conforme relação divulgada no dia 13 de agosto pela Agepan, com todas as autorizações vigentes no Sistema Intermunicipal, Corumbá é ponto de chegada e saída das seguintes linhas:

Linha nº 448 – Corumbá / Campo Grande, operada via Coopervans do Pantanal pelo autônomo Andrey Franciley Faria (micro-ônibus)

Linha nº 59 – Campo Grande / Corumbá (via Ladário), operada pela Empresa Andorinha

Linha nº 59 L – Campo Grande / Corumbá (via Ladário – Leito), Empresa Andorinha

Linha nº 87 – Ponta Porã / Corumbá (com seccionamento em Bonito), operada pela Viação Cruzeiro do Sul.

Parte das operações está sendo gradativamente retomada.

A Andorinha anunciou os horários a serem adotados a partir do dia 4 de setembro:



Campo Grande x Corumbá x Ladário

10:00h e 23:59h

Ladário x Corumbá x Campo Grande

09:45h e 12:15h

A empresa também oferta a ligação direta sem embarque em Corumbá:

Ladário x Campo Grande

22:15h

Campo Grande x Ladário

14:00h

O operador autônomo da Coopervans opera os horários:

Corumbá / Campo Grande: segunda, quarta e sexta-feira, às 13:30

Campo Grande / Corumbá: terça, quinta e sábado, às 13:30

A Cruzeiro do Sul divulgou a retomada nos seguintes horários:

Ponta Porã / Corumbá, às segundas, quartas e sextas, às 6:30 - passando por Bonito às 11:00

Corumbá / Ponta Porã, às terças, quintas e sábados, às 6:30 - passando por Bonito às 12:00.