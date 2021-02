Vestibular da UFMS movimenta cerca de 15 mil estudantes em 11 municípios do Estado

Estudantes foram higienizados antes de entrar na sala - (Foto: Leandro Benites e Talita Oliveira)

Realizado no último na última sexta-feira (29), o Vestibular 2021 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) movimentou cerca de 15 mil estudantes em 11 cidades do Estado: Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

De acordo com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), contratada pela UFMS para organizar e realizar o Vestibular, a abstenção ficou em torno de 10%, o que foi considerado excelente em relação a outros processos seletivos nacionais.

Das 5.276 vagas para ingresso na UFMS em 2021, 4.249 vagas são ofertadas no Vestibular, que é uma das formas de ingresso nos 114 cursos de graduação da Universidade. A aplicação foi realizada de acordo com todas as normas de Biossegurança presentes na cartilha de orientação aos candidatos. Várias medidas foram adotadas para segurança de todos os envolvidos, tais como, uso de máscaras, distanciamento de 1,5 metro entre candidatos e colaboradores durante todas as etapas do processo seletivo e higienização das mãos.

O estudante Gabriel de Castro Lichs, realizou a prova para o curso de bacharelado em Física e relatou a experiência. “A prova não foi tão difícil quanto eu imaginava, o tema da redação foi bom. No começo é um sentimento de bastante tensão porque é uma novidade para mim e quando eu voltei agora a sensação é de que é uma coisa diferente, inédita”.

Outra participante foi a professora Carla Verônica Santarelli, que pretende ingressar no curso de licenciatura em Química. Ela notou os cuidados adotados para a aplicação das provas. “Os alunos estavam bem afastados um do outro, tinha álcool em gel, as janelas estavam abertas, me senti segura para realizar a prova”.

Na próxima sexta-feira (5), a Fapec aplicará as provas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva da UFMS (Passe 2021) nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Para 2021, serão ofertadas 1.027 vagas no Passe 2021.