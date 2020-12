Véspera de natal com sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva em Mato Grosso do Sul

Conhecida como ZCAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul atua sobre grande parte do Centro-Oeste do Brasil neste Natal mantendo as condições de chuva para maioria das áreas, porém Mato Grosso do Sul terá pouca influencia.

Nesta quinta-feira (24), véspera de natal, Mato Grosso do Sul terá manhã de bastante sol, mas pancadas de chuva podem ocorrer a tarde e a noite. As temperaturas no Estado podem variar entre de 21°C a 33°C.

Em Campo Grande o tempo estará parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

As temperaturas neste dia podem registrar mínima de 22°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar possui variação estimada de 100% a 30% ao longo do dia.

Confira no mapa as condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Monica Alves