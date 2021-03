Vertigo Premium Studios é o primeiro empreendimento de MS certificado com o selo AQUA-HQE de sustentabilidade

Vertigo Premium Studios - (Foto: Reprodução)

O Vertigo Premium Studios, que está em plena fase de entrega pela HVM Incorporadora, em Campo Grande, é o primeiro empreendimento de Mato Grosso do Sul a ser certificado com o selo AQUA-HQE, emitido pela Fundação Vanzolini, que atesta 14 categorias de Qualidade Ambiental, dentre elas a redução do consumo de água, energia, CO2 e matérias-primas nas edificações.



“A preocupação com o meio ambiente e qualidade de vida está no DNA da nossa empresa, que adota diversas práticas construtivas e tecnológicas neste intuito. Cada vez mais entendemos a urgência em alinhar desenvolvimento socioeconômico e ambiental, causando o mínimo de impacto à biodiversidade de nosso entorno, e ficamos muito felizes em receber esta certificação, uma comprovação de que estamos no caminho certo”, comemora o executivo da HVM Incorporadora, Rodolfo Luiz Holsback.



Desenvolvido a partir da certificação francesa Démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) e aplicado no Brasil pela Fundação Vanzolini, o processo AQUA-HQE é uma certificação internacional da construção sustentável.

Contar com o reconhecimento do selo AQUA-HQE significa benefícios para todos. As boas práticas conferem economia direta no consumo de água e de energia elétrica aos moradores; menores despesas condominiais gerais –água, energia, limpeza, conservação e manutenção; melhores condições de conforto e saúde; maior valor patrimonial ao longo do tempo e consciência de sua contribuição para o desenvolvimento sustentável e a sobrevivência no planeta.



Sobre o empreendimento – Localizado na Travessa Ana Vani, no Jardim dos Estados, próximo à Afonso Pena, em uma das regiões mais nobres da cidade, o Vertigo tem 139,2 metros de altura, redesenhando a skyline da Capital, com seus 35 andares.



A HVM Incorporadora segue as etapas para certificação com o selo AQUA-HQE do Três Meia Zero, empreendimento localizado na Rua da Paz, bairro Jardim dos Estados. O prédio, que inova com o primeiro Rooftop com vista 360° da Capital, alia os principais conceitos de qualidade na vida contemporânea: localização, segurança, beleza, conforto, funcionalidade, flexibilidade e sustentabilidade, proporcionando uma experiência inédita em alto padrão.



Sobre a HVM – A HVM Incorporadora é uma empresa sul-mato-grossense que atua há 9 anos no mercado imobiliário, com certificações pela qualidade e sustentabilidade de seus projetos (• ISO 9001-2015 • PBQP-H • SELO AQUA pelo Vertigo Premium Studios).



Serviço – A Central de Decorados fica na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira (Via Park), 415. Vivenda do Bosque. O horário de atendimento é das 8h às 18h, de segunda a sábado.