“Vamos retomar o orgulho da categoria pelo CREA-MS”, declara Marco Maia

O candidato Marco Maia - (Foto: Arquivo/A Crítica)

Após ser adiada duas vezes, as eleições do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA-MS) estão confirmadas para acontecer no dia 1º de outubro, das 8h às 19h. Nessas eleições serão eleitos os presidentes do CREA-MS e os diretores geral e administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais (Mútua-MS) que ocuparão os cargos pelo período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023.

Entre eles o candidato, Marco Maia engenheiro civil com mais de 33 anos de atuação no mercado de trabalho, que pretende trazer novamente o “brilho nos olhos” dos profissionais pelo CREA-MS.

Maia vai trabalhar por um CREA mais inclusivo e conclama os engenheiros para que participem das eleições. "Quero antes de tudo agradecer e cumprimentar os profissionais da engenharia civil ambiental, agronomia e geociências que nos acompanharam em inúmeras reuniões e caminhadas pelo interior onde sentimos a necessidade da mudança", salientou.

Todos os profissionais registrados na entidade e quites com a anuidade referente ao exercício 2019 estão aptos a votar.

Em Mato Grosso do Sul haverá urnas em 17 cidades: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

Ele destacou que realizou visitas as inspetorias que praticamente há 4 ou 5 anos não tem eventos. "Por isso firmei o compromisso de lutar pela interiorização das inspetorias. Vamos despachar constantemente nas inspetorias em Dourados. Estamos fazendo um compromisso de reforçar a subsede para que tudo possa ser resolvido por lá. A meta é ampliar o atendimento ao Conesul e aproximar as entidades de classe", salientou o candidato.

Os locais de votação estarão preparados e contarão com todas as medidas de distanciamento e higienização visando à segurança do eleitor. Os mesários também estarão protegidos por máscaras, protetores faciais e luvas durante todo o período em que estiverem no local de votação, desde a organização da sala até a apuração dos votos.