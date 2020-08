Vai e vem da temperatura deixa MS com clima de deserto uma semana depois de onda intensa de frio

O vai e vem do clima e as constantes oscilações de temperatura têm afetado a saúde física do sul-mato-grossense - (Foto: Divulgação)

O vai e vem do clima e as constantes oscilações de temperatura têm afetado a saúde física do sul-mato-grossense. Nesta quinta-feira (27), em mais um dia de calorão, a Defesa Civil Estadual teve que emitir alertas de perigo por causa da baixa umidade relativa do ar, que causa desconforto respiratório na população. Isso tudo uma semana após a onda de frio intenso que derrubou as temperaturas para 3°C em parte do Estado.

Com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dois alertas foram elaborados. O primeiro, classificado com grau de severidade em perigo, diz que a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12% de Norte a Sul do Estado. O alerta também vale para as regiões do Pantanal, Sudoeste e parte do Leste. Há riscos de incêndios florestais e à saúde, com ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

O segundo alerta é mais grave, foi classificado como grande perigo e vale para o Leste sul-mato-grossense. Por lá, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 12%. Entre os municípios afetados estão Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Selvíria e Três Lagoas. Nesses locais é grande o risco de incêndios florestais e à saúde humana - como agravamento de doenças pulmonares e dores de cabeça.

Ambos os alertas valem para toda a tarde desta quinta-feira, que terá o clima tão seco que se aproxima das condições registradas em desertos. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice ideal da umidade relativa do ar varia entre 50% e 80%.

Cuidados

Especialistas orientam que em períodos extramente secos é necessário aumentar o consumo de líquido, como água e sucos. Atividades físicas são nocivas nessas condições e devem ser evitadas, assim como a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. As pessoas devem ainda usar hidratante para pele e umidificar o ambiente. Bebidas diuréticas, como café e álcool, também devem ser evitadas.

Aviso na palma da mão

A Defesa Civil Estadual possuí um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber por SMS avisos climáticos importantes pode enviar uma mensagem de texto para o número 40.199 com o CEP de interesse.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).