Vacinação vai demorar e entrar em 2022, diz presidente da FenaSaúde

O presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), João Alceu, acredita que vai demorar para que toda a população brasileira seja vacinada contra a covid-19, com perspectiva de o processo entrar pelo ano de 2022. "Vai demorar para cobrir os 200 milhões de brasileiros. Com certeza vai parar 2021 e vamos entrar em 2022", disse o executivo, durante coletiva de imprensa.

Alceu afirmou ainda que não vê, por enquanto, o setor privado ajudando na campanha de vacinação. "Essa campanha, maciça, deve ser um dever do Estado, do SUS, do Ministério da Saúde, em um primeiro momento", destacou.

Além disso, não há perspectivas de as seguradoras deixaram o home office e voltaram a fazer eventos presenciais, disse o presidente da CNSeg, Márcio Coriolano. "Não temos data para voltar. Estamos trabalhando com a premissa básica de que não vamos colocar em risco a saúde dos colaboradores das empresas do mercado de seguradoras, de jeito nenhum", explicou o executivo, destacando que tem voltado a aumentar a ocupação dos hospitais.