Usuários da MS-306 contam com atendimentos gratuitos, de socorro mecânico a combate a incêndios

A concessionária da Rodovia MS-360 , Way-306, ativou nesta sexta-feira (22) serviços de atendimento gratuito, como socorro mecânico, socorro médico/pré-hospitalar, inspeção de tráfego, combate a focos de incêndio e apreensão de animais, por meio de veículos e equipes de profissionais especializados.

A Operação de Tráfego e prestação de serviços aos usuários na rodovia abrange toda a extensão da MS-306 sob concessão (219,5 quilômetros), durante 24 horas, todos os dias da semana.

A MS-306 foi concedida pelo governo estadual para iniciativa privada no dia 22 de abril de 2020, onde foi escolhido o Consórcio Way 306. Além de melhorar o tráfego local e tornar a rodovia mais segura aos motoristas, reduzindo acidentes, a intenção é que o escoamento da produção agrícola seja mais ágil.

O Serviço de Atendimento ao Usuário da concessionária conta com 1 veículo de inspeção de tráfego para monitoração da rodovia, 2 guinchos leves, 2 guinchos pesados, 3 ambulâncias de resgate/atendimento pré-hospitalar; 1 veículo adaptado para remoção de animais e objetos na pista e 1 caminhão-pipa para combater focos de incêndio na rodovia, totalizando 10 veículos, além de veículos de apoio operacional.

As equipes e viaturas do Serviço de Atendimento ao Usuário estão de prontidão em 3 bases operacionais e de atendimento ao usuário - SAUs, implantadas pela concessionária em pontos estratégicos da rodovia (veja a localização no mapa da rodovia). Nessas unidades, as equipes são coordenadas e acionadas por sistema de radiocomunicação pelo Centro de Controle Operacional - CCO da Way-306, instalado na sede da concessionária em Chapadão do Sul, para atender rapidamente os usuários em situação de emergência na MS-306.

Bases operacionais e de atendimento - SAUs

As SAU´s funcionam ininterruptamente 24 horas do dia, e contam com sanitários adaptados às necessidades de usuários com mobilidade reduzida, bebedouro, fraldário, estacionamento para veículos leves e pesados, área de descanso, livro de manifestações do usuário e totem de autoatendimento para contato online com o Centro de Controle Operacional – CCO, acesso ao site e telefone de emergência 0800, entre outras informações da concessionária.

Inspeção de tráfego

O Serviço de Inspeção de Tráfego é composto por uma viatura que circula por todo o trecho sob concessão da rodovia ininterruptamente, com o objetivo de detectar quaisquer tipos de ocorrências, tanto na pista quanto na faixa de domínio, e situações anormais que possam prejudicar o tráfego.

Os inspetores de tráfego monitoram as condições da rodovia, a fiscalização da faixa de domínio, o atendimento aos usuários, a liberação de pista em caso de acidente, assim como o registro do ocorrido. Para manter a segurança e a fluidez da via, eles cuidam também da sinalização de tráfego e a verificação das condições de segurança das obras na rodovia.

Uma vez detectada uma ocorrência, a inspeção presta auxílio inicial no local e aciona o Centro de Controle Operacional para mobilização de outros recursos operacionais, quando necessários.

Serviço Médico de Emergência

O serviço de Resgate/Atendimento Pré-hospitalar – APH da Way-306 é prestado por equipes de profissionais da área médica, que receberam treinamento específico para o atendimento de emergências como desencarceramento de vítimas presas nas ferragens, resgate em altura em rodovias, entre outros, com supervisão e orientação permanente de um médico regulador.

Disponível nas 24 horas do dia, ininterruptamente, o serviço conta com 3 ambulâncias do tipo C, viatura mista de resgate e primeiros socorros, equipada com ferramental especial para retirada de vítimas presas nas ferragens, extintores, alavancas para remoção de fios elétricos, e equipamentos médicos para imobilização e remoção da vítima.

Socorro mecânico

O Socorro Mecânico da Way-306 é realizado por profissionais de equipes treinadas e capacitadas em mecânica para efetuar pequenos reparos nos veículos com problemas na rodovia. Quando não for possível resolvê-los no local, serão utilizados 2 guinchos leves ou 2 guinchos pesados na remoção dos veículos em pane ou acidentados para locais de apoio mais próximos na rodovia, como postos de serviços, onde os usuários terão condição de segurança e meios de comunicação para providenciar recursos próprios adequados.

O guincho leve é um caminhão com cabine dupla para sete passageiros, equipado com plataforma hidráulica para transportar veículos leves danificados ou com defeito. Já os guinchos pesados têm recursos apropriados ao transporte de veículos de grande porte, como caminhões, ônibus e similares, adotando o mesmo procedimento operacional dos leves. Possuem também sistema hidráulico para destombamento e içamento de veículos tombados na via.

Combate a focos de incêndio

A Way-306 dispõe de 1 caminhão-pipa ou irrigadeira, com tanque de 8 mil litros para transporte de água, equipado com moto-bomba e sistema de bicos de limpeza frontais, mangueira de combate de incêndio, torre com canhão direcional de água com alcance de 60 metros de distância e sistema misturador para injeção de espuma para combate a incêndios. O operador do caminhão-pipa dará apoio ao Corpo de Bombeiros, que será acionado pelo CCO, evitando o alastramento dos incêndios até sua chegada. Além disso, dá suporte em serviços de orientação de tráfego ou atendimentos de incidentes, contribuindo para a segurança dos usuários.

Apreensão e remoção de animais

Equipes especializadas da concessionária utilizam 1 caminhão para a apreensão e remoção de animais na pista e faixa de domínio da rodovia, que possam colocar os usuários em situação de risco.

A inspeção de tráfego também procura solucionar o problema, retirando os animais da área de circulação e devolvendo-os ao seu lugar de origem. Se houver cercas quebradas, estas são reparadas com os materiais à disposição na viatura. Quando possível, procura identificar o proprietário do animal.

Conheça os canais de comunicação e informação

Central de Atendimento 0800 645 0306 - Ligação gratuita – É o telefone de contato direto com nosso Serviço 0800 e o CCO - Centro de Controle Operacional da Way-306. Destinado prioritariamente às solicitações de auxílio em emergências na rodovia, mas que atende também pedidos de informações, sugestões e reclamações.

PABX: (67) 3562-7650 – Destinado a contatos com nossa sede administrativa em Chapadão do Sul (MS).

Ouvidoria Way-306 – e-mail: ouvidoria@way306.com.br - tel. (67) 3562-7650 ramal: 7680

Site: www.way306.com.br – Nosso site dispõe de informações sobre a concessionária, mapa do trecho sob concessão, localização das bases operacionais e de atendimento ao usuário (SAUs); praças de pedágio (futuras), postos de abastecimento e serviços na rodovia; posto da PMRv; posto da AGEPAN; notícias sobre a concessionária, programação de obras e serviços, Trabalhe e Fale Conosco entre outros recursos.

Livro de Manifestações do Usuário – Nele os usuários podem registrar suas sugestões, pedidos de informação, elogios e reclamações, e terão resposta o mais breve possível. Disponível nas 3 bases operacionais e de atendimento ao usuário (SAUs) localizadas na rodovia.

Carta – A/C Ouvidoria Way-306 - Av. Dois, 1947 – Centro – Chapadão do Sul – MS - : 79.560-000.

*A Way-306 é fiscalizada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN - ouvidoria@agepan.ms.gov.br - 0800 600 0506

