Uso de máscaras será obrigatório nos EUA a partir da próxima semana

O presidente Joe Biden determinou o uso de máscaras nos prédios federais - Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, da sigla em inglês) estabeleceram a obrigatoriedade do uso de máscaras para viagens de avião ou dentro de transportes públicos, como ônibus e metrôs. A medida começa a valer a partir da próxima semana.

A regra torna a recusa de usar uma máscara uma violação da lei federal, imposta pela Administração de Segurança de Transporte e outras autoridades federais, estaduais e locais e é decorrente de um pedido do presidente norte-americano, Joe Biden, e foi adotada como meio de conter a disseminação do novo coronavírus no país.

"Ela protegerá os americanos e fornecerá confiança de que podemos viajar com segurança novamente, mesmo durante esta pandemia", disse o diretor da divisão de migração e quarentena do CDC, Marty Cetron. (Com agências internacionais)