Universidades garantem desconto no Uber em dia de Enem na Capital

O Enem vai acontecer neste domingo (17) - (Foto: Tomas Silva/ABrasil)

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) vão ganhar desconto no uso de Uber para a realização da prova neste domingo (17) na Capital. As universidades Uniderp e a Anhanguera Campo Grande que vão disponibilizar vouchers para as viagens. O candidato não precisa necessariamente realizar a prova em alguma das unidades da Uniderp e da Anhanguera Campo Grande.

No primeiro dia de provas, os cupons digitais no valor de R$ 5 vão valer entre 9h e 21h. Para garantir o voucher, os candidatos deverão se cadastrar no site parceria-uber.uniderp.com.br ou parceria-uber.anhanguera.com. O código de desconto será enviado via SMS ou e-mail. A ação conta com quantidade limitada de cupons.

Mas de 80 mil estudantes devem realizar a prova em Mato Grosso do Sul, sendo cerca de 84 mil nos locais de prova e aproximadamente 2 mil na versão digital, novidade para este ano.