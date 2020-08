Unimed Campo Grande convida campo-grandenses a participar de comemoração ao aniversário de 121 anos da cidade morena

Dona de um pôr do sol que não decepciona, nossa cidade morena está prestes a completar seus 121 anos - (Foto: Reprodução/Unimed)

Dona de um pôr do sol que não decepciona, nossa cidade morena está prestes a completar seus 121 anos. O dia 26 de agosto, data do aniversário da cidade, está chegando e para celebrar esta data tão importante a Unimed Campo Grande está preparando uma grande homenagem para a capital sul-mato-grossense.

Pensando nisso, convidamos você a postar fotos, vídeos ou depoimentos de lugares que sente falta de visitar em nossa cidade, como por exemplo, a Feira Central, Parque das Nações, ou quem sabe alguma trilha que marcou sua memória.

Para Janiély Oliveira, beneficiária da Unimed CG, toda região do Parque dos Poderes tem um lugar reservado em suas melhores memórias. “Vou sempre com minha família. Desde de pequena meu pai me levava para passear por toda a cidade, somos do interior e Campo Grande era nossa aposta de boas coisas. Lá no parque com meu pai, aprendi que Campo Grande era a única capital a ter todos os poderes em um lugar só, aprendi a apreciar a natureza e mais para frente a dirigir. Tudo na companhia do meu pai. Levar minha filha lá, para viver esses momentos é muito reconfortante”.

Janiély ainda conta que “Campo Grande é especial, e nosso pôr do sol é o mais bonito de se ver. Sem contar a nossa Rachid Neder quando florida, é um cartão postal a parte”.

A beneficiária da Unimed CG contou que uma das coisas que mais gosta na cidade é a facilidade em chegar a qualquer ligar. “Amo muito chegar a qualquer lugar em apenas 20 minutos. Meu marido é carioca e precisamos sair dos locai com 1h40 de antecedência”, brinca.

Lembrando que para participar da nossa campanha você precisa postar, no seu feed do Instagram, Linkedin ou Facebook, registros do lugar ou uma foto sua no local escolhido. Publique com #121AnosCG até o dia 21 de agosto que vamos selecionar as melhores para incluir em nosso vídeo de homenagem à cidade.

