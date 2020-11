Unidades de resgate entregues aos bombeiros são as mais modernas do Brasil, afirmam militares

Entregues pelo Governo do Estado ao Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (23), as sete unidades de resgate a vítimas de acidentes são as melhores do Brasil e vão melhorar o socorro, afirmam os militares - (Fotos: Chico Ribeiro)

Entregues pelo Governo do Estado ao Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (23), as sete unidades de resgate a vítimas de acidentes são as melhores do Brasil e vão melhorar o socorro, afirmam os militares. As viaturas utilizadas no atendimento pré-hospitalar possuem equipamentos para estabilizar, imobilizar e transportar adequadamente as pessoas.

“É o melhor modelo que tem para esse tipo de viatura hoje no Brasil”, afirmou o comandante dos Bombeiros de Aquidauana, capitão Vinicius Barbosa Gonçalves. “É a primeira vez que nossa cidade vai receber uma viatura zero km dessas. Com essa unidade, vamos atender Aquidauana, Anastácio, Bodoquena e Miranda - em torno de 120 mil habitantes”, completou o capitão.

Com recursos do Fundo Especial da Saúde (FESA) e de emendas parlamentares federais, o Governo do Estado comprou e entregou as viaturas do modelo van/furgão. Três delas ficarão em Campo Grande e quatro irão para o interior: Aquidauana, Ivinhema, Jardim e Três Lagoas. Mais de R$ 1,8 milhão foram investidos na aquisição dos automóveis de salvamento.

“Esse é o primeiro lote que chega. Na quarta-feira que vem (2 de dezembro) vamos receber mais cinco viaturas. Também temos processos para compra de mais 11 que já estão autorizados e com recursos do Estado”, explicou o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira.

Atendimento de viaturas é para vítimas de acidentes de trânsito, afogamentos, quedas, infartos e outros

Atendimento

Para o secretário, a entrega das novas viaturas significa melhoria no atendimento à população. “São investimentos que possibilitam maior eficiência no atendimento às vítimas de acidentes e com isso conseguimos reduzir danos principalmente com evento morte. Quando você presta um serviço célere, rápido e de qualidade, você minimiza as lesões dessas vítimas”, explicou Videira.

Comandante metropolitano dos bombeiros de Campo Grande, coronel Eduardo Steica da Costa contou que as unidades de resgate são responsáveis por até 80% de todo o atendimento feito pelos militares na Capital e imediações. “É de suma importância para poder atender da melhor forma possível, diminuindo o tempo resposta e melhorando ainda mais as ocorrências necessárias”, falou.

Comandante dos bombeiros de Três Lagoas, o tenente-coronel Leandro Mota de Arruda disse que as viaturas são modernas e dão mais qualidade para o serviço dos militares e para o atendimento às pessoas. “Atendemos Água Clara, Brasilândia e Três Lagoas. Somando, são quase 200 mil pessoas atendidas nas rodovias e cidades. A unidade de resgate é a viatura que mais roda. Por isso, essa vem no momento excelente”, avaliou.

Parceria

Presente no ato de entrega dos automóveis, a senadora Simone Tebet falou da parceria da bancada federal com o Governo do Estado. “Resultado do compromisso do Governo do Estado com a segurança pública. O governador Reinaldo Azambuja sabe que o setor é prioridade em MS, Estado que faz fronteira e que tem grandes problemas em função do tráfico de armas e de drogas (...) Então é uma alegria muito grande para a bancada federal contribuir de alguma forma com o bem-estar de Mato Grosso do Sul. Continuaremos ajudando o governador com essa parceria, especialmente na área da segurança pública”, afirmou.

Para o governador, o trabalho conjunto com deputados e senadores traz resultados positivos para Mato Grosso do Sul. “Temos ainda inúmeros equipamentos que vamos entregar coletivamente para as estruturas de segurança pública: viaturas, armamentos e aeronaves. Isso é fruto de visão da bancada de colocar recursos e Mato Grosso do Sul priorizar demandas da população”, disse Reinaldo Azambuja.

Presente na solenidade no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, o ex-senador e atual secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos do Governo de Mato Grosso do Sul no Distrito Federal, Pedro Chaves, também falou sobre os investimentos. “O Corpo de Bombeiros é a organização mais importante e aclamada desse País, com rejeição zero. Atua na defesa da comunidade e da natureza. Tenho certeza que esse esforço do Governo do Estado com a bancada federal para mais recursos para a instituição vai continuar”, falou.

Viaturas foram adquiridas com recursos estaduais e federais, empenhados por meio da bancada de MS no Congresso

Presenças - Também participaram do ato de entrega das viaturas o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Paulo Corrêa, acompanhado dos colegas deputados Coronel David, Eduardo Rocha e Márcio Fernandes; e os comandantes do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson Alves do Amaral, e da Polícia Militar, coronel Marcos Paulo Gimenez.