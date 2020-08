Unidades da Rede Fácil de Campo Grande sofrem adequações para atendimentos durante a pandemia

As unidades Guaicurus, General Osório e Aero Rancho funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. - (Foto: Elaine SAD/Arquivo SAD)

Com adequações para atender a população que necessita dos serviços da Rede Fácil, as quatro unidades de Campo Grande estão funcionando em novos horários, com medidas de biossegurança e agendamentos nos guichês do Detran e da Sejusp.

De acordo com a secretária de Administração e Desburocratização do Estado, Ana Nardes, as adequações foram feitas para assegurar que os atendimentos não fossem interrompidos, diante da grande procura registrada por serviços, como pagamento de boletos, emissão e regularização de documentos.

Entre as medidas adotadas pela secretaria, estão a disponibilização de álcool em gel, a demarcação/espaçamento de filas, além da ampliação dos serviços via agendamento, a exemplo da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e utilização obrigatória de máscara.



Secretária Ana Nardes visita unidades do Fácil

“Já são muitos os serviços do governo disponibilizados via internet, através dos sites das secretarias e vinculadas ou até mesmo do Aplicativo MS Digital, por isso recomendamos o atendimento presencial nos Fáceis quando for estritamente necessário”, recomenda a titular da SAD.

De acordo com a gestora, a Rede Fácil foi criada para facilitar a vida do cidadão. “Estamos seguindo as diretrizes do Governo, que é levar os atendimentos do Estado cada vez mais perto da população”, destacou Ana Nardes, que visitou algumas localidades da rede, na última semana, acompanhada do adjunto, Édio Viegas e da Superintende de Administração e Finanças, Ana Paula Assunção.

De acordo com a SAD, as unidades Guaicurus, General Osório e Aero Rancho funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. Já a agência localizada no Bosque dos Ipês, das 11h às 19h. Os locais concentram as atividades da Energisa, Sejusp, Correspondente Bancário, Detran e Agenfa. Por decisão das diretorias das empresas ou vinculadas, estão suspensos os atendimentos da Agehab, Águas Guariroba e Tribunal Regional Eleitoral.

FÁCIL GENERAL OSÓRIO

Rua Santo Ângelo, 51 - Cel. Antonino, Campo Grande - MS, 79011-290 | Telefone: 3314-4778

Horário de Funcionamento 8h às 16h

Estão em funcionamento os guichês da Sejusp (Atendimento conforme agendamento), Correspondente Bancário, Detran (Atendimento conforme agendamento) e Energisa

FÁCIL GUAICURUS

Endereço: Av. Gury Marques, 5111 - Jardim Monumento, Campo Grande - MS, 79072-904

Telefone: 3317-2810

Horário de Funcionamento: 8h às 16h

Estão em funcionamento os guichês da Energisa, Sejusp (Conforme agendamento), Agenfa, Correspondente Bancário, Detran (Conforme agendamento).

Atendimento suspenso: TRE/Agehab/Águas Guariroba

FÁCIL AERO RANCHO

Avenida Marechal Deodoro, 2606 – Bairro Aero Rancho, em frente ao terminal de ônibus Aero Rancho | Telefone: 3314-6261

Horário de Funcionamento: 8h às 16h

Estão em funcionamento os guichês da Energisa, Sejusp (Conforme agendamento), Agenfa, Correspondente Bancário, Detran (Conforme agendamento).

Atendimento suspenso: TRE/Agehab/Águas Guariroba

FÁCIL BOSQUE DOS IPÊS

Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados | Telefone: 3314-8120

Horário de Funcionamento: 11h às 19h

Estão em funcionamento os guichês da Energisa, Sejusp (Conforme agendamento), Agenfa, Correspondente Bancário, Detran (Conforme agendamento – 11h às 20h) e Funtrab.

Atendimento suspenso: Águas/Procon

SERVIÇOS OFERECIDOS |

Energisa: Aumento de carga, Redução de carga, Consumo final, Pesquisa de débitos, Emissão de segunda via, Informações de autoleitura, Parcelamento de débitos, Inspeção, Ligação, Religação.

Observação: não realizam serviços de alta tensão.

Sejusp: (Senhas agendadas pela Internet com Dia e Horário)

http://servicos.sejusp.ms.gov.br/

Primeira e segunda via de identidade.

Observação: Atestado de antecedentes criminais apenas no Posto de Identificação 02 (Shopping Pátio Central) e Emissão de Certidão Negativa Estadual/Certidão Cível e Criminal (Apenas na Unidade Bosque dos Ipês)

Agenfa: Emissão de Daems, Segunda Via de Identidade, IPVA e Dívida Ativa, Atestado de Antecedentes, Certidão de Boletim de Trânsito.

Banco do Brasil: Recebimentos de boletos de água, luz, telefone, IPTU, DARF, DAEMS, boletos de cartões de crédito (até R$2.000,00) e boletos GRU Recebimentos de guias de DETRAN, IPVA e boletos do Banco do Brasil (até R$2.000,00); Saques BB de conta corrente (até R$1.500,00) e conta poupança (até R$1.500,00); Depósitos BB para conta corrente e conta poupança (até R$ 2.000,00); Recargas para celulares. Observação: Não recebem boletos de AGEHAB, boletos de carga e Sky).

Detran:

Agendamentos pelo site:

http://www.detran.ms.gov.br/agendar-atendimento/

Alegação de vendas, Licenciamento, Transferência, 2ª via de Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), Bloqueio de Licenciamento, Registro inicial de veículo, recebimento de IPVA, Identificação de condutores, Protocolos de multas, Alienação/desalienação, Negativas veiculares/CNH, Formalização de processos de veículos.

Observação: Alegação e Recursos de multas (podem ser feitas pelo site do Detran).

(Unidade Bosque dos Ipês: todos os serviços das demais unidades e também com Renovação e 2ª via de CNH)

Funtrab: (Apenas na Unidade Bosque dos Ipês)

Seguro desemprego e intermediação de mão de obra