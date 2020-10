Unidade móvel de identificação atenderá assentamentos, comunidades ribeirinhas e indígenas

Nas próximas semanas serão instalados os equipamentos necessários para os atendimentos presenciais - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Um micro-ônibus, com capacidade de atendimento para até 70 pessoas por dia, levará à população de localidades afastadas como assentamentos, áreas rurais, comunidades ribeirinhas, distritos e aldeias indígenas, a inclusão social por meio da emissão de documento de identificação (RG).

O veículo, adquirido com recursos de emendas parlamentares e contrapartida estadual, conta com isolamento acústico, sistema de refrigeração, bebedouro e mobiliário, além de todos os equipamentos necessários para o processo de emissão do RG: máquina fotográfica digital, scanner biométrico, TAD de assinatura, cabeamento de internet e notebook.

Os atendimentos serão realizados por uma equipe de seis pessoas, sendo duas para triagem e quatro para o atendimento, distribuídos em quatro estações: três internas e uma externa, totalmente acessível para Pessoas com Deficiência.

Nas próximas semanas serão instalados os equipamentos necessários para os atendimentos presenciais, porém, devido à pandemia, ainda não há previsão para o início dos atendimentos itinerantes.