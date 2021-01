Unidade do Fort Atacadista das Moreninhas comemora 9 anos em Campo Grande

Fort Atacadista das Moreninhas - (Foto: Divulgação)

São nove anos de presença em um dos bairros mais populares da capital. A unidade do Fort Atacadista foi inaugurada em 2012, gerando, naquela época, 160 empregos diretos. O empreendimento facilitou as compras do comércio local em um bairro que atualmente já conta com 70 mil habitantes.

De lá para cá, muitos profissionais foram crescendo com a unidade. É o caso do José Jorge Rodrigues, com 62 anos, que trabalha na unidade desde o dia de sua inauguração. “Estou no Grupo Pereira há 32 anos. Fui contratado como auxiliar de serviços gerais e fiquei 3 anos nesta função. Há dez anos fui promovido para o cargo de conferente. Aqui me sinto importante, sou valorizado e por isso estou há tanto tempo nesta empresa”, conta Rodrigues.

José Jorge Rodrigues

A apenas 15 quilômetros do centro, o bairro conta com uma infraestrutura de atendimento ao comércio e morador local que tem se fortalecido ao longo dos anos. “A escolha do local, há quase dez anos, foi feita pensando em oferecer essa facilidade para quem precisa de aquisições para seu restaurante, lanchonete ou mesmo para os consumidores que planejam suas compras e buscam economia, comprando no atacarejo”, analisa a coordenadora de marketing regional MS do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte

Como tradição, a celebração desta segunda (25), data de sua abertura da unidade em Campo Grande, o atacarejo leva aos clientes ofertas exclusivas. “Comemorar uma data como essa com os clientes é também uma forma de agradecê-los pelos anos de prestígio e confiança”, diz Rafaellen.

A rede Fort Atacadista possui sete lojas em Campo Grande, que atendem na modalidade atacarejo, fundamentadas em uma operação enxuta e na negociação de grandes volumes com fabricantes nacionais. Apresenta um mix de produtos com preços competitivos, garantindo mais economia para o consumidor – sejam clientes profissionais do mercado de alimentação (como donos de restaurantes, bares, lanchonetes e mercados) como também os consumidores finais.

Serviço