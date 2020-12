União de servidores e entidades privadas leva 5 toneladas de alimentos à famílias carentes

A entrega simbólica de 354 cestas básicas ao FAC (Fundo de apoio à Comunidade), aconteceu na manhã desta sexta-feira (18) no estacionamento do Paço Municipal - (Foto: Secom MS)

A entrega simbólica de 354 cestas básicas ao FAC (Fundo de apoio à Comunidade), aconteceu na manhã desta sexta-feira (18) no estacionamento do Paço Municipal. O montante é fruto de parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Seges (Secretaria Municipal de Gestão) e entidades privadas.

A iniciativa foi do Secretário de Gestão, Agenor Mattiello, e dos servidores da Seges que contribuíram com o Natal das famílias em vulnerabilidade social de Campo Grande. Ao todo foram arrecadados cerca de 5.310 quilos de alimentos, transformados em 354 cestas básicas, com 15 quilos de alimento cada. Os servidores da Seges fizeram a doação de 184 cestas básicas, o instituto Selecon garantiu outras 100 e a Sicredi doou de 70 cestas básicas.

“Os servidores da Secretaria de Gestão, se mobilizaram e arrecadam recursos financeiros de forma voluntária. Desejamos que dessa forma possamos contribuir para que o natal dessas famílias seja de paz e união”, pontuou o Agenor Mattiello.

A iniciativa emocionou a vice-prefeita, Adriane Lopes. “Para muitos, pode parecer pouco. Mas nós sabemos que, principalmente neste momento tão difícil que enfrentamos, esses alimentos vão aliviar a dor de muitas famílias em situação de vulnerabilidade”, considerou.

Ainda na oportunidade, 400 servidores ganharam panetones. “Foi uma forma que o Sicred encontrou de presenteá-los como forma de reconhecimento pela dedicação”, declarou o Michel Brito, que representou a instituição durante a solenidade.

Recordando uma passagem bíblica do Livro de Matheus, o prefeito encerrou a cerimônia lembrando a importância de desenvolver o amor ao próximo. “Precisamos relembrar que, mais do que ter, precisamos ser. Iniciativas como essas renovam em nós a esperança em tempos melhores”, declarou