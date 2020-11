União de esforços vai permitir retomada acelerada do progresso em Campo Grande

Com o anúncio das medidas de curto e médio prazo para retomar os investimentos públicos e privados e estimular o emprego e a renda da população, o prefeito Marquinhos Trad destacou, durante o lançamento do "Reviva Mais Campo Grande" - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Com o anúncio das medidas de curto e médio prazo para retomar os investimentos públicos e privados e estimular o emprego e a renda da população, o prefeito Marquinhos Trad destacou, durante o lançamento do “Reviva Mais Campo Grande”, o esforço múltiplo das entidades dos mais diversos segmentos e dos parlamentares das esferas federal, estadual e municipal, para a retomada acelerada do desenvolvimento e progresso em Campo Grande.

“Não perdemos o foco e a população reconheceu nosso esforço e dedicação. Agora é avançar e fazer cada vez mais para que, de maneira acelerada, a Capital possa ter a retomada e a recuperação de sua economia. Esse pacote é resultado de um esforço múltiplo de todos aqueles que querem o melhor para a nossa cidade. Os recursos já estão garantidos e muitos desses projetos já estão sendo executados. Os investimentos estão sendo feitos com recursos de diversas fontes, como a União, BID, BNDES, além dos impostos de todos nós, que vão ser otimizados e devolvidos com serviços públicos, como fizemos até agora durante a nossa administração”, assegurou o chefe do Executivo Municipal.

Em nome da Associação Comercial de Campo Grande, Roberto Oshiro pondera que esse pacote de ações para a retomada econômica da população local antes mesmo do fim da pandemia, será muito importante também para o setor do comércio.

“Acho que a prefeitura fez um excelente trabalho durante a pandemia e foi uma das cidades que menos sofreu os impactos e serviu de exemplo para as outras capitais devido às medidas adotadas. A alteração da lei do Prodes é sem dúvida uma verdadeira democratização dos incentivos fiscais que geralmente ficam para as grandes e médias empresas. E, agora não vai ser mais assim, já que todo empreendedor de Campo Grande vai ter acesso a esses incentivos fiscais. É uma coisa inédita e vem sendo tratado para servir de modelo para outras cidades. E tudo isso vai gerar mais de 24 mil emprego. Isso é muito importante. A desburocratização do microcrédito para os pequenos empreendedores como o pipoqueiro, costureira, e o pintor, por exemplo, vai facilitar para que todos trabalhem sendo donos do seu próprio negócio gerando renda para a nossa população. É o que estamos sempre precisando”.

Em nome do Executivo Estadual, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, disse que o lançamento desse pacote de obras é uma conquista para Campo Grande e para todos que aqui vivem. “A gente viu o que o Reviva Mais Campo Grande se propõe e estamos aqui firmando mais uma vez nosso compromisso e parceria em todos os projetos. Estamos lado a lado com o Município para o desenvolvimento da nossa cidade como já temos feito, conseguindo trabalhar no diálogo para as soluções”.

Em seu discurso, o presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha disse que a gestão municipal está conseguindo fazer uma administração político-administrativa grandiosa, e destaca que o poder Executivo tem conseguido atender todas as sete regiões de Campo Grande. “É uma política de gente grande, que sabe o que é prioridade e os projetos que precisam ser implementados com urgência. Hoje aqui é o momento de finalização de um trabalho muito bem elaborado que vem ao encontro dos anseios da população, que espera por melhorias. As pessoas já vão começar a receber na porta de suas casas o resultado de uma confiança depositada no poder público, que hoje reúne todas as esferas na busca de um mesmo objetivo, que é melhorar a vida das pessoas”.

O deputado estadual Antonio Vaz falou em nome da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e ressaltou a importância da unidade das forças para o desenvolvimento urbano. “É importante quando a gente percebe que há um trabalho sério e responsável acontecendo em uma Capital como Campo Grande. Esse pacote de medidas e investimentos mostra que a gestão está pensando nas pessoas, principalmente as mais carentes. Isso é notório, não tem como não ver a mudança que está acontece aqui. Em nome dos demais parlamentares da Assembleia Legislativa reafirmo o compromisso com a nossa Capital, trabalhando juntos em um só propósito que é mudar a realidade das pessoas, como já vem acontecendo aqui em Campo Grande. Muita coisa boa vai acontecer ainda, principalmente com a adoção dessas estratégias aqui anunciadas”.

O Reviva Mais Campo Grande se divide em quatro grandes eixos, com obras e investimentos públicos; medidas de desburocratização de empreendimentos privados; incentivos fiscais e acesso ao microcrédito. Todas as sete regiões serão contempladas com obras na segurança, saúde, educação, infraestrutura, entre outros.

Para o presidente da Associação de Moradores da Moreninha III, Valdeci Oliveira Souza, com a pandemia, as famílias começaram a temer o futuro, mas, esse anúncio de investimentos e geração de mais de 24 mil empregos trouxe a esperança de volta. “Com este trabalho nasce uma esperança para nós. Já estava apagando a velinha e agora volta a acender. Essa administração tem mostrado com ações sua visão futurista e a prova disso são os trabalhos nesses últimos quatro anos. Quando eu falo em esperança é sincero, pois lançar um pacote gigantesco de medidas em todos os setores, num momento tão delicado desse em que a pandemia do coronavírus está mostrando que não prazo para acabar, é algo que a gente nem esperava assim de imediato, pois sabemos o combate a esse vírus precisa ser prioridade. Mas aí vem a prefeitura e anuncia esse presente de Natal, num ano tão difícil. É sem dúvida o anúncio de um tempo de prosperidade, se assim Deus permitir”.