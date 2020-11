Um ano após morte, Gugu Liberato continua presente no noticiário

Gugu Liberato - (Foto: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação)

Gugu Liberato morreu após ter sofrido um acidente doméstico em 21 de novembro de 2019, quando caiu de uma altura de 4m ao realizar um reparo no ar-condicionado em seu sótão. Ao longo deste ano que se passou, o nome do apresentador continuou sendo presença constante no noticiário e em programas de TV, seja por declarações de familiares por conta de herança, homenagens de colegas ou até uma indicação ao Emmy Internacional.

"Fico orgulhoso de meu pai ser uma pessoa tão generosa, e que isso não mudou depois que ele partiu. A gente saber que ele está salvando mais de 50 vidas aqueceu nossos corações", comentou seu filho, João Augusto, sobre a quantidade de pessoas ajudadas com a doação de Gugu.

"A coisa que eu mais gostaria de fazer é encontrar essa pessoa que recebeu os órgãos do Gugu. Vou fazer de tudo para achar essa pessoa, porque eu acho que eu vendo essa pessoa, veria o meu filho. Se eu abraçar ela, acharia que estou abraçando meu filho", refletiu Maria do Céu, mãe do apresentador.

Indicação ao Emmy Internacional

Em setembro, o Canta Comigo, último programa apresentado por Gugu, recebeu uma indicação ao Emmy Internacional na categoria "programa de entretenimento sem roteiro".

Nos dias seguintes à sua morte, inclusive, os últimos episódios inéditos do reality show, que já estavam gravados, foram exibidos normalmente pela Record TV, com o acréscimo de homenagens ao apresentador até o dia da final, em 4 de dezembro de 2019.

Em outubro, durante a coletiva do Canta Comigo Teen, os apresentadores Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro falaram sobre a responsabilidade de trabalhar em um projeto que, no Brasil, ficou atrelado à imagem do apresentador.

"Sempre vai ser uma homenagem ao Gugu. Foi um dos meus maiores mestres, me ensinou muita coisa e me deu muita oportunidade. Toda vez que eu pisar no palco, não preciso nem dizer, ele será homenageado porque também me fez como apresentador", disse Faro.

Ticiane Pinheiro também comentou: "Conheço o Gugu desde pequenininha. Hoje, estar fazendo um programa que era o 'xodó' dele é muito legal, acho que até uma homenagem. Tomando conta de um programa que ele foi tão feliz fazendo."

Projeto Memória Gugu Liberato

Na semana do dia 10 de abril, quando o apresentador faria seu aniversário de 61 anos, foi anunciado pela família do apresentador a realização do projeto Memória Gugu Liberato (leia mais aqui).

Entre os materiais disponíveis estarão figurinos, discos, produtos licenciados, fotos e até mesmo quadros feitos com rolhas, um hobby do apresentador. Há também itens pessoais, como cartões recebidos de Silvio Santos e fotos ao lado de Julio Iglesias.

Memorial das redes sociais de Gugu

Em 20 de fevereiro de 2020, a família de Gugu anunciou a intenção de transformar as redes sociais do apresentador em um "memorial", em vez de deletá-las.

"Nossa proposta é manter viva a imagem deste apresentador que escreveu uma parte importante da história da televisão no Brasil", explicou a postagem feita no Facebook e no Instagram que eram usados por Gugu.

Homenagens na TV

Durante as comemoração pelos 70 anos da televisão no Brasil, completados em 18 de setembro (data da inauguração da TV Tupi, em 1950), inúmeros veículos de comunicação relembraram a importância do apresentador, assim como de outros comunicadores que também já se foram.

A herança de Gugu Liberato

Segundo sua irmã, Aparecida Liberato, nomeada como inventariante e curadora legal dos filhos menores de Gugu, o apresentador deixou a maior parte de sua fortuna para os três filhos, em testamento.Rose Miriam di Matteo, mãe de seus filhos, entrou na Justiça buscando o direito de administrar a herança de Gugu, apresentando requerimento para que se tornasse inventariante dos bens do artista. O fato, porém, não foi bem visto pela mãe do apresentador.

"A gente era uma família muito feliz. Nunca vou perdoar a Rose por ter mentido para mim, dizendo que iria fazer um retiro religioso enquanto largou meus netos sozinhos nos Estados Unidos para vir ao Brasil armar essa briga na Justiça", chegou a declarar Maria do Céu.

No fim do último mês de setembro, os advogados de Rose afirmaram que têm um documento, em inglês, assinado por Gugu Liberato, no processo para o pedido de Green Card para toda a família, o que comprovaria que o casal tinha união estável.

Thiago Salvatico, cozinheiro que alegou ter tido um relacionamento com Gugu no passado, também chamou atenção e chegou a dar uma entrevista marcante ao Fantástico falando sobre o caso. Em junho, ele desistiu de buscar comprovar a união estável com o apresentador.