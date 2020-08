Últimos dias para servidores concorrerem premiação que totaliza R$ 24 mil

Já imaginou concorrer a uma premiação de R$ 6 mil apenas por ter implementado uma prática inovadora de sucesso ou uma ideia inovadora implementável no âmbito da Administração Pública? Isso é possível com o Prêmio de Inovação na Gestão Pública.

Mas para concorrer, neste ano, o servidor público estadual precisa registrar um trabalho que seja voltado para ações inovadoras que tragam soluções para o serviço público em tempos de pandemia, temática escolhida para a 15ª edição do prêmio.

Ao todo, serão premiados seis projetos, três de cada modalidade, somando o montante de R$ 24 mil. Os projetos que ocuparem o primeiro lugar receberão R$ 6 mil, os segundos colocados R$ 4 mil e os classificados em terceiro lugar R$ 2 mil cada.

Os trabalhos devem apresentar contribuições para a modernização da gestão pública, por meio de identificações das necessidades e da promoção de ações que causem impactos positivos e significativos, seguindo os quatro eixos estratégicos do Governo (social; econômico e ambiental; infraestrutura e gestão).

Ficou interessado? Ainda dá tempo de participar! As inscrições seguem abertas até às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 02 de setembro. Os servidores poderão participar, individual ou coletivamente, uma única vez em cada modalidade.

As inscrições para as duas modalidades devem ser realizadas no site da Escolagov. Para concluir o processo, o participante deve preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados.

No site da Escolagov, o servidor ainda encontra o edital completo do XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública, Roteiros de Prática e Ideias, termo de compromisso e respostas para as dúvidas frequentes.

Ana Letícia Gaúna, SAD