Últimos dias para a inscrição para as 1.052 vagas do processo seletivo da UEMS

Os interessados no processo seletivo da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) têm até a próxima quarta-feira (24) para realizar a inscrição do processo seletivo, referente a 1.052 vagas em 54 cursos de graduação, em 14 unidades.

Para se inscrever no PSP-UEMS-2021 o candidato poderá utilizar a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e/ou 2019.

As inscrições são gratuitas e são realizadas exclusivamente pela Internet, até às 23h59 do dia 24 de fevereiro de 2021 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico https://candidato.uems.br (Plataforma de Inscrição) ou http://www.uems.br/ingresso.

O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição especificando os dois cursos aos quais tem interesse, indicando assim a sua primeira e segunda opções de curso, não sendo possível a alteração das opções de curso após divulgação da Lista Preliminar dos Candidatos Inscritos.

ATENÇÃO: O número do CPF e o número de inscrição no ENEM usados na inscrição no Processo Seletivo serão os mesmos utilizados para a matrícula. Caso o candidato utilize o CPF ou a nota do Enem de outra pessoa para fazer a inscrição, terá a matrícula cancelada e a vaga seguirá para próxima chamada.

O candidato que tiver interesse em participar do sistema de concorrência por regime de cotas deverá fazer essa opção no ato da inscrição, não sendo possível a alteração do sistema de concorrência após divulgação da Lista Preliminar dos Candidatos Inscritos

Para o PSP-UEMS-2021, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso dar-se-á por meio de dois sistemas de concorrência:

por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e por Reserva de Vagas em seus cursos, sendo: 20% para candidatos ao regime de cotas para Negros (pretos e pardos) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; 10% para candidatos ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; 10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul.

Somente poderão concorrer às vagas para os regimes de cotas para negros (pretos e pardos) e indígenas candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

Saiba mais em: http://www.uems.br/ingresso/processo_seletivo_permanente

Assessoria de Comunicação da UEMS