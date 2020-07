Último turista desaparecido no Rio Miranda é encontrado após cinco dias de buscas

Os turistas estavam desaparecidos desde sexta-feira. O último foi encontrado hoje - (Foto: Divulgação)

Após cinco dias de busca, o corpo do terceiro turista desaparecido após acidente de barco no Rio Miranda foi encontrado. João Melitao Cagni, 59, foi achado hoje (28) pela manhã a 15km de onde a embarcação foi encontrada.

A vítima e mais dois pescadores, Dirceu Casagrande, 66, e Nelson Balbinot, todos de Santa Catarina, estavam em Mato Grosso do Sul para pescarem, mas um acidente acabou tirando a vida deles.

A polícia iniciou a busca pelos corpos na sexta-feira, após a embarcação que usavam ser encontrada abandonada no rio.

Dirceu foi o primeiro a ser encontrado, no domingo (26), a 500 metros do local do barco. Depois, a polícia localizou Nelson, ontem (27), também perto da embarcação.

Até então, apenas uma das três vítimas teve o corpo liberado pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Corumbá. Representantes das famílias das 3 vítimas já vieram para o Estado e aguardam a liberação dos outros turistas para sepultamento.