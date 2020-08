Último trecho da 3ª pista da Assaf Trad está quase pronta para pavimentação

O projeto, orçado em R$ 3,9 milhões, prevê ainda a execução de 863 metros de pavimentação. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Ainda neste mês devem ser pavimentados os últimos 555 metros da terceira pista da Avenida Cônsul Assaf Trad, a partir da Rua Marques de Herval. Quando estiver pronta será uma alça de ligação do Nova Lima com os bairros situados na margem direita (sentido centro), passando em frente do polo empresarial de reciclagem.

No trecho foi concluída a travessia da drenagem na Assaf Trad para eliminar o ponto de alagamento perto do Terminal Nova Bahia . A terraplanagem ficou pronta e está na fase final a base que antecede o pavimento.

Em outra frente de serviço na região, uma equipe trabalha na Implantação de duas quadras de drenagem na Rua José Antônio Lunardi, Residencial Abaeté. É a última etapa da conexão para escoar a enxurrada pela tubulação já implantada mais abaixo, atravessar sob a Cônsul Assaf Trad , para eliminar o ponto de alagamento que existia perto do terminal de ônibus Nova Bahia.

O projeto

Foram implantados 67 metros de drenagem sob as duas pistas e o canteiro central da Cônsul Assaf Trad. A tubulação foi projetada para eliminar este ponto de alagamento na pista bairro/centro da Avenida Cônsul Assaf Trad, proximidades do Terminal Nova Bahia. Sem a tubulação, enxurrada descia do Residencial Abaeté fica empoçada na pista centro/bairro da Assaf Trad. Por causa do canteiro central da avenida, a água da chuva acabava represada.

Esta tubulação atravessa sob as duas pistas da avenida se conecta com a drenagem já existente. Vai captar a enxurrada que desce do Residencial Abaeté e bairros vizinhos. Com isto, as águas pluviais da margem direita da avenida (sentido centro/bairro) passarão sob avenida, escoando até a drenagem implantada em outra etapa do projeto (o Complexo Atlântico Sul), no Morada do Sossego, bairro na margem esquerda (sentido centro).

Complexo Atlântico Sul

A implantação do trecho final da terceira pista e da eliminação do ponto de alagamento na Assaf Trad , são obras que estão sendo executados com saldo dos recursos do Complexo Atlântico Sul.

O projeto, orçado em R$ 3,9 milhões, prevê ainda a execução de 863 metros de pavimentação. Será feito este trecho de 555 metros de asfalto da via lateral (a terceira pista da avenida) a partir do corredor da Nova Lima até encontrar o trecho já asfaltado. Será feita uma alça de acesso de 200 metros à Cônsul Assaf Trad e mais 107 metros na Rua Coxim.

Também está prevista a execução de 2,1 km de recapeamento, abrangendo 1,5 km da pista bairro/centro da Cônsul Assaf Trad (que ano passado recebeu pavimento novo desde o início avenida, na rotatória com o macro anel) e mais 600 metros, distribuídos em pequenos trechos das ruas João Antonio Lunardi; Ermandina Silveira e Guanambi.