Último período para efetivação das matrículas nas escolas estaduais começa nesta segunda

Alunos REE - (Foto: Governo do Estado de MS)

Começa nesta segunda-feira (18) o 2º período de Efetivação das Matrículas na Rede Estadual de Ensino (REE) válida para os estudantes relacionados na última lista de designação publicada no portal da Central de Matrículas neste domingo (17).

A Efetivação deve ser feita entre os dias 18 e 22 de janeiro e a etapa marca a conclusão do calendário de matrículas da Rede, iniciado no dia 30 de novembro de 2020. Para melhor organização das unidades de ensino, é importante que os estudantes designados, familiares e/ou responsáveis entrem em contato com as escolas para sanar possíveis dúvidas sobre horários e documentação necessária para o atendimento.

Vale salientar que a Efetivação da Matrícula não pode ser feita remotamente, mas sim de forma presencial junto à equipe de gestão da escola na qual o estudante foi designado.

Atendimento

Para o atendimento em caso de dúvidas ou questionamento sobre as etapas da Matrícula Digital, a Secretaria de Estado de Educação (SED) também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. O atendimento também pode ser feito de forma presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.

Calendário

No dia 04 de fevereiro será iniciado o período de Jornada Pedagógica dos profissionais da Rede Estadual, que antecede o retorno dos estudantes, marcado para o dia 01 de março.