Último domingo de 2020 será de tempo instável em Mato Grosso do Sul

As temperaturas poderão variar de 21°C a 31°C no Estado - (Foto: Edemir Rodrigues)

No ultimo domingo (27) do ano de 2020 o ar seco e quente perde força pelo interior de Mato Grosso do Sul. As condições estimadas são de tempo parcialmente nublado a nublado. Pancadas de chuva podem ocorrer em todas as áreas e pode chover forte no período da tarde. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima recomenda atenção para possibilidade de evento adverso.

A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 90% a 40% ao longo do dia. As temperaturas poderão variar de 21°C a 31°C no Estado.

Em Campo Grande o domingo será de céu encoberto com pancadas isoladas de chuva. A variação de temperatura será de 22°C a 27°C e a umidade relativa do ar pode variar de 100% a 40%.

Confira abaixo as condições estimadas pelo Cemtec para algumas regiões do Estado.

Até dia 31 o Cemtec estima pancadas de chuvas em todas as áreas associado aos ventos úmidos oriundos da região norte do país e as elevadas temperaturas. A região central do Estado pode ter os maiores acumulados em torno de 70 milímetros e as demais áreas em até 50 milímetros. Depois da virada do ano, a expectativa de chuva será baixa, e as condições esperadas são de dias ensolarados e e chuvas localizadas. Deve voltar a chover a partir da segunda-feira (4). São esperados em torno de 50 milímetros de chuva para a primeira semana de janeiro.