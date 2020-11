Último dia para servidores escolherem a data de pagamento do 13° salário

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) ressalta que a enquete para escolha da data do pagamento do 13º salário disponibilizada aos servidores públicos estaduais, ativos e inativos, encerra nesta terça-feira (10).

Proposta pelo governador Reinaldo Azambuja na solenidade do XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública, no último dia 28, esta é a primeira vez que acontece uma pesquisa de opinião pública para o servidor decidir o dia em que deseja receber a gratificação natalina.

Para participar, o servidor deve acessar o banner da pesquisa, inserir a matrícula e senha do Portal do Servidor e selecionar uma alternativa entre os dias 1° a 20 de dezembro. Outra forma de colaborar se dá por meio do aplicativo MS Digital - menu Servidor Público.

Ainda dá tempo de participar com a escolha do dia do depósito do 13º salário! Clique aqui e registre sua preferência. O resultado da data escolhida será anunciado pela SAD no dia 12 de outubro por meio de live nas redes sociais.

Davi Nunes Souza, SAD